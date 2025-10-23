Cyclisme - Tour de France : Un grand leader absent au départ ?

Alexandre Higounet

Alors que Christian Prudhomme vient d'annoncer ce jeudi midi le parcours de l'édition 2026 du Tour de France, bâti pour ménager un maximum de suspens avant une traversée finale des Alpes où tout pourrait se jouer, un grand leader parmi le top trois mondial serait en train de mener une réflexion pour savoir s'il allait oui ou non en prendre le départ : il s'agit de Remco Evenepoel...

Christian Prudhomme, le patron du Tour de France, a révélé ce jeudi midi au Palais des Congrès les contours du parcours de l'édition 2026. Comme à son habitude, le boss du Tour s'est démené pour d'une part limiter les temps faibles en maximisant les opportunités offertes par les massifs intermédiaires, d'autre part créer des innovations surprenantes, comme l'ascension du Plateau de Solaison ou la double arrivée à l'Alpe d'Huez en fin de troisième semaine, la deuxième fois par un versant inédit via le col de Sarenne.

« Nous allons maintenant attendre les parcours des autres Grands Tours avant de finaliser le programme » En parallèle, Prudhomme a cherché à maximiser le suspens en évitant toutes les arrivées au sommet difficiles - le terrain utilisé par Pogacar pour écraser la course - avant le Markstein en fin de deuxième semaine, privilégiant au préalable des parcours accidentés propices à une déstabilisation de la course par les équipes rivales du champion slovène.