Cyclisme - Tour de France : Un grand leader absent au départ ?

Alors que Christian Prudhomme vient d'annoncer ce jeudi midi le parcours de l'édition 2026 du Tour de France, bâti pour ménager un maximum de suspens avant une traversée finale des Alpes où tout pourrait se jouer, un grand leader parmi le top trois mondial serait en train de mener une réflexion pour savoir s'il allait oui ou non en prendre le départ : il s'agit de Remco Evenepoel...
Christian Prudhomme, le patron du Tour de France, a révélé ce jeudi midi au Palais des Congrès les contours du parcours de l'édition 2026. Comme à son habitude, le boss du Tour s'est démené pour d'une part limiter les temps faibles en maximisant les opportunités offertes par les massifs intermédiaires, d'autre part créer des innovations surprenantes, comme l'ascension du Plateau de Solaison ou la double arrivée à l'Alpe d'Huez en fin de troisième semaine, la deuxième fois par un versant inédit via le col de Sarenne.
« Nous allons maintenant attendre les parcours des autres Grands Tours avant de finaliser le programme »
En parallèle, Prudhomme a cherché à maximiser le suspens en évitant toutes les arrivées au sommet difficiles - le terrain utilisé par Pogacar pour écraser la course - avant le Markstein en fin de deuxième semaine, privilégiant au préalable des parcours accidentés propices à une déstabilisation de la course par les équipes rivales du champion slovène.
L'absence d'un long contre-la-montre pèse dans la balance...
Pour autant, tous ses rivaux seront-ils au départ ? En l'état, cela apparaît loin d'être une certitude. En effet, interrogé par le média flamand Het Laatste Nieuws, Zak Dempster, le directeur sportif de l'équipe Red Bull-Bora-Hansgrohe, la nouvelle formation de Remco Evenepoel, n'a pas voulu confirmer que le double champion olympique belge serait bien au départ : « Nous étudions le parcours du Tour en fonction du classement général, même si de nombreuses étapes correspondent à notre style de course et mettent en valeur les atouts de nos coureurs. Nous allons maintenant attendre les parcours des autres Grands Tours avant de finaliser le programme de la saison pour nos leaders ». Selon Het Laatste Nieuws, l'absence d'un long contre-la-montre, ainsi que la présence de plusieurs cols XXL inédits peu à son avantage, auraient créé un sérieux doute sur les chances d'Evenepoel. Au point de susciter une réflexion au sein de la Red Bull-Bora-Hansgrohe.