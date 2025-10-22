Cyclisme - Mercato : Roglic en partance avec l'arrivée d'Evenepoel ?

Alexandre Higounet

Alors que les coureurs de l'effectif 2026 de l'équipe Red Bull-Bora-Hansgrohe sont réunis cette semaine pour une première prise de contact et ouvrir une réflexion commune sur les contours de la saison, l'avenir de Primoz Roglic apparaît en suspens avec la signature de Remco Evenepoel en tant que leader numéro un sur les Grands Tours. C'est en tout cas ce qu'a laissé entendre le champion slovène lui-même...

Hier mardi, à l'instar de ses futurs coéquipiers de la Red Bull-Bora-Hansgrohe, Remco Evenepoel s'est envolé en direction de Rosenheim, dans le sud de l'Allemagne, afin d'effectuer un premier stage d'entraînement avec l'ensemble du groupe et du staff, dont l'objectif est avant tout de créer une première prise de contact et de lancer des premières pistes de réflexion quant au programme de la saison.

« Evenepoel ? Qu'a dit le sage ? On verra bien, n'est-ce pas ? On verra bien dans les jours et les semaines à venir » Primoz Roglic s'est lui aussi rendu en Allemagne pour le stage. Quelques jours avant de partir pour Rosenheim, le leader slovène de l'équipe Red Bull-Bora-Hansgrohe n'avait cependant pas manqué de jeter un doute sur son avenir, comme rapporté par le site du Het Laatste Nieuws, en répondant à une question autour de sa future collaboration avec Evenepoel : « Evenepoel ? Qu'a dit le sage ? On verra bien, n'est-ce pas ? On verra bien dans les jours et les semaines à venir, mais oui, je roulerai encore l'année prochaine ».