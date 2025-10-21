Cyclisme - Tour de France : Il annonce ce qui peut faire chuter Pogacar

Alexandre Higounet

Alors que Tadej Pogacar apparaît installé au sommet du cyclisme mondial, notamment sur le Tour de France, Cyrille Guimard, à l'occasion de sa chronique pour cyclismactu.net, annonce la rivalité qui devrait s'imposer dans les prochaines années, et livre, du haut de sa longue expérience du cyclisme professionnel, ce qui selon lui pourrait entraîner la fin du règne du champion slovène.

A l'image de sa fin de saison dantesque, marquée par trois victoires écrasantes aux championnats du monde, championnats d'Europe puis Tour de Lombardie, Tadej Pogacar domine outrageusement le cyclisme mondial depuis au moins deux ans. A l'occasion de sa chronique pour cyclismactu.net, Cyrille Guimard estime qu'en l'état, le champion slovène n'a aucune véritable rival.

« Beaucoup de coureurs se disent avant même de courir : "De toute façon, on sera battus" » Guimard a ainsi analysé : « La domination de Pogacar est logique. Il progresse chaque année. Il a connu une période moins bonne, notamment face à Vingegaard sur les Tour 2022 et 2023, avec des erreurs de stratégie et de management de son équipe. Mais aujourd’hui, tout est en place autour de lui. UAE plane au-dessus du lot, et il y a un "complexe Pogacar", comme à l’époque de Merckx. Beaucoup de coureurs se disent avant même de courir : "De toute façon, on sera battus". Et ça change tout ».