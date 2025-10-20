«Tant que j'ai du plaisir» : L'annonce qui va régaler Marion Rousse !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Après une saison exceptionnelle, évidemment marquée par la victoire dans Tour de France, Pauline Ferrand-Prévot a annoncé ses objectifs pour 2026 avec une volonté claire : Prendre du plaisir et défendre son Maillot Jaune sur la prochaine Grand Boucle. Une annonce qui va certainement réjouir Marion Rousse.

Championne olympique de VTT en 2024 à Paris, Pauline Ferrand-Prévot a fait un retour fracassant sur route cette année. Vainqueure de Paris-Roubaix, elle a surtout enchaîné avec une victoire finale sur le Tour de France. Malgré un échec aux Championnats du monde, Pauline Ferrand-Prévot repart donc sur 2026 avec des grandes ambitions et la volonté d'accrocher un nouveau Maillot Jaune à son palmarès. Une déclaration qui ravira probablement Marion Rousse, directrice du Tour de France Femmes.

Pauline Ferrand-Prévot veut conserver son Maillot Jaune « Après avoir tout gagné, je me suis parfois sentie vidée. Quand tu gagnes tout, les gens s’attendent à ce que tu continues à tout gagner. Mais c’est impossible. J’ai appris à écouter mon corps et à choisir mes courses selon ce qui me motive vraiment. Tant que j’ai du plaisir et des objectifs clairs, je continuerai », confie-t-elle dans une interview accordée à Ouest-France, avant d'en rajouter une couche.