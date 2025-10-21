Cyclisme - Tour de France : « Seixas ne doit pas y aller pour apprendre, mais pour le gagner »

Alexandre Higounet

Alors que Paul Seixas a crevé l'écran en cette fin de saison, fracassant à 19 ans à peine les portes du top niveau mondial, s'installant à la table de Pogacar et Evenepoel, la question de sa candidature au Tour de France se pose inévitablement. Du haut de sa longue expérience, lui qui a été le directeur sportif de Lucien Van Impe, Bernard Hinault, Laurent Fignon ou encore Greg Lemond, Cyrille Guimard livre un plan de vol précis au phénomène tricolore, avec un leitmotiv clair : le jour il y va sur le Tour, c'est pour le gagner.

A 19 ans à peine, Paul Seixas a ouvert en grand les portes du très haut niveau en cette fin de saison. Que ce soit lors des championnats d'Europe ou du Tour de Lombardie, deux courses parmi les plus dures de l'année au sommet du cyclisme mondial, le phénomène tricolore a joué avec les plus grands, s'invitant à la table de Tadej Pogacar et Remco Evenepoel lorsque la course s'est jouée, terminant troisième des championnats d'Europe et septième du Tour de Lombardie, une première pour un coureur de son âge sur la course italienne.

« J’ai le sentiment qu’on va rapidement basculer vers une vraie confrontation entre Pogacar et Paul Seixas » A l'occasion de sa chronique pour cyclismactu.net, Cyrille Guimard pronostique sans hésiter qu'une rivalité Pogacar-Seixas va s'installer au sommet du cyclisme mondial dans les prochaines années : « J’ai le sentiment qu’on va rapidement basculer vers une vraie confrontation entre deux générations : Pogacar et Paul Seixas. Quand des coureurs ont du talent, du panache, du sourire et un vrai rapport avec le public, ça change tout. Et on a de la chance en France, parce qu’avec Seixas et Paul Magnier – qui est en train de devenir l’un des sprinteurs majeurs au monde – on tient peut-être deux moteurs de popularité capables de régénérer l’intérêt du grand public ».