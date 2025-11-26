Cyclisme - Tour de France : Qui peut battre Pogacar ? Il cite un nom !

Alexandre Higounet

Alors qu'il reste sur deux victoires d'affilée avec une grande marge sur ses adversaires directs et qu'il domine outrageusement le peloton international sur l'ensemble de la saison, Tadej Pogacar est-il désormais imbattable au Tour de France ? Un coureur est-il encore en mesure de bousculer sa domination ? Alberto Contador a été interrogé par Marca sur le sujet. Et il a livré le nom de celui qui peut encore le battre...

Cette saison encore, Tadej Pogacar a totalement écrasé le peloton mondial, que ce soit sur le Tour de France ou sur les grandes courses de la saison, qu'il a quasiment toutes gagnées, à l'exception de Milan San Remo (3ème) et Paris-Roubaix (2ème) où il n'a pas trouvé la clé pour battre le grand spécialiste Mathieu Van der Poel. Pogacar est-il devenu invincible ? Existe-t-il par exemple aujourd'hui un coureur capable de le dominer sur le Tour de France ?

« S’il y a bien une personne capable de faire froncer les sourcils à Tadej, c’est lui » A l'occasion d'un entretien accordé au quotidien sportif espagnol Marca, Alberto Contador a été questionné sur le sujet. Et le grimpeur espagnol, multiple vainqueur de Grands Tours, n'a pas éludé, citant selon lui le nom du coureur qui peut à l'avenir battre le champion slovène sur les routes de juillet : « Quelqu'un peut-il stopper la domination de Pogacar sur le Tour de France ? C’est difficile, mais il y a Vingegaard. Il sait ce que c’est que de gagner deux fois, il est méticuleux, calme et d’un professionnalisme exemplaire. S’il y a bien une personne capable de faire froncer les sourcils à Tadej, c’est lui ».