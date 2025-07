Cyclisme - Tour de France : Pogacar-Vingegaard, quelles possibilités pour les Français au général ? Il répond cash !

Alexandre Higounet

A quelques jours du départ du Tour de France, quelles sont les chances françaises d’obtenir un bon classement général ? Et avec quelles réelles perspectives ? Interrogé sur le sujet, Bernard Hinault, le quintuple vainqueur du Tour de France, a livré une réponse on ne peut plus claire. Un constat sans appel.

Alors que le Tour de France va débuter dans quelques jours, la question des capacités des coureurs français de ramener un bon classement général, essentiellement entre les mains de Guillaume Martin ou de Kevin Vauquelin, à moins que Julian Alaphilippe ne réserve une surprise suite à son excellent Tour de Suisse, est sur la table. Sont-ils à même d’espérer un podium ou même un top 5 ?

Kevin Vauquelin pourrait-il surprendre ? Si le leader de la Groupama-FDJ Guillaume Martin a déjà atteint son plafond à ce stade sa carrière, plutôt autour de la 10ème place, et s’il faudrait des circonstances de course exceptionnelles pour que Julian Alaphilippe, à l’image de son Tour de Suisse, se transcende pour aller chercher un grand classement général, mais sans doute pas à la hauteur de son Tour 2019 (4ème), Kevin Vauquelin reste lui dans l’incertitude quant à son réel niveau sur un Grand Tour, lui qui a terminé 2ème du Tour de Suisse derrière Joao Almeida. Pourrait-il surprendre et aller jouer avec les tous meilleurs ?