Cyclisme - Tour de France : Pogacar-Evenepoel, l'inversion des courbes ?

Alexandre Higounet

Alors que Tadej Pogacar domine outrageusement ses adversaires depuis deux ans sur les routes du Tour de France et d'ailleurs, on pourrait peut-être assister actuellement au début d'un grand bouleversement, comme le début d'une inversion des courbes, qui pourrait avoir de grandes conséquences en juillet prochain...

Depuis deux ans, Tadej Pogacar domine outrageusement ses adversaires sur les routes du Tour de France, à commencer par Jonas Vingegaard, qui semble avoir un peu lâché du lest pour s'orienter vers le Giro et la Vuelta et Remco Evenepoel, qui malgré sa volonté affirmée de gagner le Tour, apparaît pour l'instant loin du compte. Pour autant, on pourrait peut-être avoir assisté à un événement majeur ces derniers jours, qui pourrait marquer le début d'une inversion des courbes entre le leader du Team UAE et le double champion olympique belge...

« J’espère pouvoir continuer ainsi jusqu’à dimanche prochain » En effet, dimanche dernier, à l'occasion du championnat du monde du contre-la-montre, Remco Evenepoel a littéralement concassé Tadej Pogacar, poussant l'humiliation jusqu'à le rattraper à quelques encablures de l'arrivée. Un événement qui marquera obligatoirement les esprits, et confortera Evenepoel dans l'idée qu'il a définitivement quelque chose à jouer sur le Tour de France. Mentalement, un tel succès est de nature à totalement le décomplexer, surtout s'il est capable de lutter d'égal à égal avec Pogacar sur la course en ligne, très vallonnée et exigeante, dimanche prochain.