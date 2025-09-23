Cyclisme - Tour de France : Pogacar-Evenepoel, l'inversion des courbes ?

Alors que Tadej Pogacar domine outrageusement ses adversaires depuis deux ans sur les routes du Tour de France et d'ailleurs, on pourrait peut-être assister actuellement au début d'un grand bouleversement, comme le début d'une inversion des courbes, qui pourrait avoir de grandes conséquences en juillet prochain...
Depuis deux ans, Tadej Pogacar domine outrageusement ses adversaires sur les routes du Tour de France, à commencer par Jonas Vingegaard, qui semble avoir un peu lâché du lest pour s'orienter vers le Giro et la Vuelta et Remco Evenepoel, qui malgré sa volonté affirmée de gagner le Tour, apparaît pour l'instant loin du compte. Pour autant, on pourrait peut-être avoir assisté à un événement majeur ces derniers jours, qui pourrait marquer le début d'une inversion des courbes entre le leader du Team UAE et le double champion olympique belge...
« J’espère pouvoir continuer ainsi jusqu’à dimanche prochain »
En effet, dimanche dernier, à l'occasion du championnat du monde du contre-la-montre, Remco Evenepoel a littéralement concassé Tadej Pogacar, poussant l'humiliation jusqu'à le rattraper à quelques encablures de l'arrivée. Un événement qui marquera obligatoirement les esprits, et confortera Evenepoel dans l'idée qu'il a définitivement quelque chose à jouer sur le Tour de France. Mentalement, un tel succès est de nature à totalement le décomplexer, surtout s'il est capable de lutter d'égal à égal avec Pogacar sur la course en ligne, très vallonnée et exigeante, dimanche prochain.
« C’est un grand boost de motivation »
Ce n'est pas un hasard d'ailleurs si Evenepoel a immédiatement tourné son regard vers dimanche prochain après sa victoire dans le chrono, dans des propos rapportés par cyclismactu.net : « C'était l'une de mes plus belles performances lors d'un contre-la-montre. C'est le genre de parcours que j'aime bien avec des courts passages à une grande puissance et des passages où on peut plus récupérer. C'était très différent de mes deux titres précédents. C'est mon titre avec le plus grand écart, donc c'est quelque chose de très positif. C'était aussi la course la plus difficile. Et je pense qu'en général, c'était l'une des plus difficiles que j'ai pu faire à cause de l'altitude, la chaleur, le dénivelé... Toutes les montées étaient pentues au début, puis ça temporisait au sommet, donc il fallait vraiment pousser au début et avoir un rythme stable au sommet. J’espère pouvoir continuer ainsi jusqu’à dimanche prochain. C’est un grand boost de motivation ». Si le Belge parvient à lutter d'égal à égal avec Pogacar sur la course en ligne, voir même à le battre, alors il pourrait définitivement acquérir la conviction qu'il est à sa portée...