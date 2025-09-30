Cyclisme - Tour de France : On va savoir pour Evenepoel...

Alexandre Higounet

Alors qu'il espérait obtenir durant la course en ligne des championnats du monde la confirmation qu'il s'était grandement rapproché de Tadej Pogacar en vue du Tour de France, Remco Evenepoel en est ressorti renforcé dans sa conviction malgré la domination subie, mettant en avant des incidents techniques pour l'expliquer. Alors Evenepoel proche du niveau de Pogacar ? Une réponse tombera dimanche...

Après avoir concassé Tadej Pogacar dans l'épreuve contre-la-montre des Mondiaux, Remco Evenepoel attendait la confirmation qu'il s'était grandement rapproché du Slovène lors de la course en ligne, vallonnée et très exigeante, ce qui n'aurait pas manqué de rebattre les cartes en vue du Tour de France.

Evenepoel ressort du Mondial avec la conviction qu'il peut battre Pogacar Seulement Evenepoel a été largement dominé par Pogacar, qui l'a sorti de sa roue dans l'ascension du Mont Kigali (6 km), située à plus de 100 kilomètres de l'arrivée. Mais pour le champion belge, ce résultat n'est pas significatif du fait des incidents techniques qui l'ont poursuivi durant la course. A l'inverse, il en sortirait presque conforté dans sa capacité à exister aux côtés de Pogacar dans les ascensions : « Deux événements se sont produits à des moments vraiment difficiles de la course. J'ai notamment heurté un trou juste avant le mont Kigali, ce qui a fait affaisser ma selle. À cause de cette position, mes ischio-jambiers se sont complètement contractés, ce qui m'a empêché de développer ma puissance. Après quatre heures de course, ça se ressent vraiment. Pogacar a lancé son attaque juste au moment où j'avais une crampe. J'ai dû revenir deux fois en arrière, et c'était trop. Sans cette malchance, je pense que j'aurais pu le suivre dans la montée ».