Cyclisme - Mondial : Pogacar ? Evenepoel garde son mot à dire...

Alexandre Higounet

Alors qu'il caressait l'espoir de dominer une seconde fois Tadej Pogacar lors de l'épreuve en ligne des Mondiaux au Rwanda, après l'avoir concassé une première fois dans le chrono, ce qui aurait fatalement rebattu les cartes dans son esprit et aux yeux de tous dans l'optique du Tour de France, Remco Evenepoel s'est finalement fait - lui - laminer par le Slovène. Mais le champion belge n'en démord pas : il est bel et bien très proche de son niveau...

En dominant largement Tadej Pogacar lors du chrono des championnats du monde, allant même jusqu'à le rattraper à quelques encablures de l'arrivée, Remco Evenepoel a sans aucun doute débloqué certains complexes vis-à-vis de la supériorité du Slovène. Un événement loin d'être anodin en vue du Tour de France, que le champion belge rêve de gagner. Il espérait d'ailleurs une confirmation lors de l'épreuve en ligne, où s'il avait de nouveau concassé Pogacar, on aurait pu légitimement envisager que le vent soit en train de tourner.

Evenepoel se sentait au niveau de Pogacar Mais il n'en a rien été, et Remco Evenepoel a dû subir la loi de Tadej Pogacar, qui l'a implacablement sorti de sa roue lors des 6 kilomètres d'ascension du Mont Kigali, à plus de 100 kilomètres de l'arrivée, pour s'envoler avec juste Juan Ayuso et Isaac Del Toro, avant qu'il ne les dépose à leur tour quelques kilomètres plus loin. Un moyen de mettre un gros coup sur la tête du Belge, de rabattre ses ambitions une bonne fois pour toute ? Visiblement pas.