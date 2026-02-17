Cyclisme - Tour de France : Evenepoel peaufine son scénario rêvé...

Remco Evenepoel dispute actuellement le Tour UAE, où il affronte pour la première fois un adversaire calibré pour la victoire en Grand Tour, à savoir le jeune lieutenant de Tadej Pogacar, Isaac Del Toro, deuxième du Giro l'an dernier. L'occasion pour le double champion olympique belge de répéter ce qui serait pour lui le scénario rêvé sur le Tour de France. Explication.
Après un début de saison canon, qui l'a vu remporter les deux courses montagneuses du challenge de Majorque suivi du classement général du Tour de Valence, Remco Evenepoel affronte cette semaine un adversaire calibré pour la victoire en Grand Tour avec Isaac Del Toro à l'occasion du Tour UAE. Et le double champion olympique belge est en train d'y répéter ce qui serait pour lui le scénario rêvé sur le Tour de France, à savoir de prendre le maillot de leader grâce au contre-la-montre avant de lancer l'opération résistance en haute montagne.
Faire l'écart en chrono, tenir en haute montagne...
Remco Evenepoel vient en effet de faire la différence au classement général en remportant le chrono sur la deuxième étape, reléguant Isaac Del Toro à 32 secondes. Désormais, le leader de la Red Bull-Bora-Hansgrohe va devoir résister aux offensives du grimpeur mexicain et de toute l'équipe UAE lors de deux étapes prévoyant une arrivée au sommet, comme une véritable répétition du scénario qu'il envisage pour le Tour de France.
« Avec les ascensions très difficiles au programme, il est plus confortable de défendre sa position que d'avoir à attaquer »
Logiquement, Remco Evenepoel se montrait très satisfait à l'arrivée du chrono, conscient qu'il allait pouvoir tirer beaucoup d'enseignements de la semaine en cours, déclarant dans des propos rapportés par cyclinguptodate.com : « Le chrono était assez rapide, le parcours était complètement plat, pas très technique, donc c'était le parcours idéal pour essayer de rouler vite. Je suis très content d'y être parvenu aujourd'hui. Isaac Del Toro ? Je pense qu'il a fait tout son possible. Bien sûr, nous savions qu'il serait un peu mieux de partir tôt, mais il a gagné hier, j'ai gagné aujourd'hui... Donc je pense que nous avons tous les deux une victoire d'étape en poche et personne n'a de regrets, et à partir de maintenant, la bataille pour le classement général sera ouverte. Avec les ascensions très difficiles au programme, il est plus confortable de défendre sa position que d'avoir à attaquer, donc je pense que c'est la situation idéale pour nous, le scénario parfait, et maintenant nous devons la défendre jusqu'à dimanche ». Une vraie répétition générale pour juillet.