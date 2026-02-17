Cyclisme - Tour de France : Evenepoel peaufine son scénario rêvé...

Alexandre Higounet

Remco Evenepoel dispute actuellement le Tour UAE, où il affronte pour la première fois un adversaire calibré pour la victoire en Grand Tour, à savoir le jeune lieutenant de Tadej Pogacar, Isaac Del Toro, deuxième du Giro l'an dernier. L'occasion pour le double champion olympique belge de répéter ce qui serait pour lui le scénario rêvé sur le Tour de France. Explication.

Après un début de saison canon, qui l'a vu remporter les deux courses montagneuses du challenge de Majorque suivi du classement général du Tour de Valence, Remco Evenepoel affronte cette semaine un adversaire calibré pour la victoire en Grand Tour avec Isaac Del Toro à l'occasion du Tour UAE. Et le double champion olympique belge est en train d'y répéter ce qui serait pour lui le scénario rêvé sur le Tour de France, à savoir de prendre le maillot de leader grâce au contre-la-montre avant de lancer l'opération résistance en haute montagne.

Faire l'écart en chrono, tenir en haute montagne... Remco Evenepoel vient en effet de faire la différence au classement général en remportant le chrono sur la deuxième étape, reléguant Isaac Del Toro à 32 secondes. Désormais, le leader de la Red Bull-Bora-Hansgrohe va devoir résister aux offensives du grimpeur mexicain et de toute l'équipe UAE lors de deux étapes prévoyant une arrivée au sommet, comme une véritable répétition du scénario qu'il envisage pour le Tour de France.