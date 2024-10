Cyclisme - Tour de France : Des doutes sur Pogacar ? La réponse du patron du Tour

Alexandre Higounet

La domination absolue de Tadej Pogacar cette saison, à l’image de sa victoire époustouflante aux championnats du monde après un raid solitaire de quasiment 100 kilomètres, n’est pas sans susciter quelques interrogations. Christian Prudhomme, le patron du Tour de France, a récemment été interrogé sur le sujet.

Cette saison, Tadej Pogacar a exercé une domination incroyable sur le peloton mondial, remportant quasiment toutes les courses auxquelles il a participé, souvent en partant dans des raids solitaires époustouflant pour finir largement détaché, comme sur les Strade Bianche début mars ou lors des championnats du monde fin septembre.

Cyclisme : « Que faire pour me battre ? », la réponse de Pogacar fait mal ! https://t.co/YjkUTOStYt pic.twitter.com/mERWKmyXjn — le10sport (@le10sport) October 7, 2024

Pogacar a quasiment gagné toutes les courses qu’il a disputées en 2024

Pour mesurer l’ampleur de la domination du Slovène, il suffit de regarder son palmarès sur la saison : Pogacar a gagné les Strade Bianche, le Tour de Catalogne, Liège Bastogne Liège, le Giro, le Tour de France, le GP de Montréal, les championnats du monde et le Tour d’Emilie. Il n’a pas gagné seulement deux courses dont il a pris le départ, Milan San Remo (3ème) et le GP de Québec (7ème). Une telle domination n’est pas sans créer quelques commentaires, basculant entre l’étonnement et l’admiration pour certains (comme Remco Evenepoel, qui a déclaré après les Mondiaux « Cette saison, Tadej n’est pas normal »), plus suspicieux pour d’autres.

« Que penserais-je si Pogacar était positif ? Votre question n’est pas illégitime »

A l’occasion d’un entretien accordé à la Dépêche du Midi, probablement dans le cadre de la probable sélection de Toulouse au parcours du Tour 2025, Christian Prudhomme, le patron de la Grande Boucle, a d’ailleurs été interrogé sur sa réaction si un jour Pogacar était contrôlé positif. Prudhomme n’a pas éludé, répondant dans des propos rapportés par cyclismactu.net : « Vu le passé du cyclisme et pas si lointain, votre question n’est pas illégitime. Je n’ai pas de réponse. Je constate qu’il donne un allant assez impressionnant aux compétitions. Les contrôles existent, on s’est battu avec ASO pour avoir des indépendants, aujourd’hui c’est le cas avec ITA. Voilà… » En attendant, Christian Prudhomme a tenu à souligner le caractère offensif du Slovène, rendant la course à son lustre d’antan : « On retrouve ce qu’on a pu connaître nous, c’est-à-dire des champions qui sont là du début à la fin de saison et avec cette volonté de tout gagner. Ce qui le fait ressembler à Eddy (Merckx) mais aussi à Bernard (Hinault)… Pendant des années, j’ai entendu Bernard dire qu’il fallait que les gars retrouvent le sens du jeu, se fassent plaisir. Exactement ce que fait Pogacar ».