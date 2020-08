Cyclisme

Cyclisme - Tour de France : Ces révélations de taille sur la forme de Thibaut Pinot !

Publié le 30 août 2020 à 22h35 par La rédaction

Directeur sportif de Groupama-FDJ, Philippe Mauduit s’est voulu rassurant après la chute de Thibaut Pinot lors de la première étape.

Les craintes étaient nombreuses pour Thibaut Pinot après sa chute lors de la première étape du Tour de France. « J'ai connu meilleure nuit et meilleur réveil, c'est sûr, relativisait-il. J'ai un peu mal partout mais il n'y a rien de cassé. J'ai aussi un hématome dans le dos parce qu'un concurrent m'est rentré dedans, c'est plus ça qui m'inquiète » a déclaré le coureur de la Groupama-FDJ avant de prendre le départ ce dimanche. Finalement, Thibaut Pinot n’a pas été distancé et a terminé l’étape avec les meilleurs.

« Il va quand même mieux »