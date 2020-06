Cyclisme

Cyclisme : Thomas affiche un souhait fort pour l’avenir de Froome !

Publié le 24 juin 2020 à 21h35 par La rédaction

Partenaire de Christopher Froome au sein de la formation INEOS, Geraint Thomas s’est exprimé sur l’avenir du Britannique dont l’avenir demeure incertain.

La formation Ineos ne manque pas de talents dans son effectif. La formation compte dans ses rangs trois anciens vainqueurs du Tour de France : Egan Bernal vainqueur de la dernière édition, Geraint Tomas lauréat en 2018 et Christopher Froome. Une densité qui pourrait pousser le coureur britannique vers la sortie. Vainqueur à quatre reprises de la Grande Boucle (2013, 2015, 2016, 2017), Christopher Froome susciterait l’intérêt de nombreuses formations à l’instar d’Israël Start-Up Nation qui serait prêt à lui offrir un salaire de 5M€.

«Je suis son coéquipier depuis 2008, donc ce serait bien évidemment de continuer»