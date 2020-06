Cyclisme

Cyclisme : Ce Français qui ouvre grand la porte à Chris Froome !

Publié le 23 juin 2020 à 10h35 par T.M.

Coureur de l’équipe Israël Start-Up Nation, Rudy Barbier s’est prononcé sur la rumeur d’une arrivée de Chris Froome.

Depuis plusieurs semaines désormais, le peloton vit au rythme des rumeurs sur l’avenir de Chris Froome. En effet, ne semblant pas gérer au mieux le fait de partager l’affiche avec Egan Bernal et Geraint Thomas chez INEOS, le Britannique pourrait aller voir ailleurs. De quoi forcément intéresser de nombreuses équipes, à l’affût pour récupérer le quadruple vainqueur du Tour de France. Et dernièrement, c’est du côté de l’équipe Israël Start-Up Nation que Froome était envoyé. Un gros contrat à 5M€ par an était même annoncé pour le Kenyan blanc.

« On est une des équipes les mieux armées »