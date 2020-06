Cyclisme

Cyclisme : Gros rebondissement pour l’avenir de Froome ?

Publié le 22 juin 2020 à 13h35 par La rédaction

Annoncé ces derniers semaines sur le départ à Ineos, Christopher Froome pourrait quitter la formation anglaise. Pourtant Dylan Van Baarle, coéquipier de l’anglais, annonce le contraire.

Quel sera l’avenir de Christopher Froome ? En mauvais terme avec son équipe Ineos, le britannique a été l’objet de nombreuses rumeurs concernant un possible départ. La principale cause soulevée par ses rumeurs étaient la perte de son leadership au sein d’Ineos au profil de l'émergence d’Egan Bernal et de la surprise Geran Thomas. Des coureurs qui sont passés devant le britannique, ce qui pourrait forcer Christopher Froome à partir. Ces derniers jours, on parlait d’un intérêt de l’équipe Israël Start-Up Nation qui proposerait un contrat de 5 M€ sur trois ans au coureur anglais. Des rumeurs qu'a vite balayé son coéquipier Dylan Van Baarle...

« Il reste et veut faire le Tour »