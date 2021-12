Cyclisme

Cyclisme : Tadej Pogaçar annonce de grandes ambitions pour 2022 !

Publié le 15 décembre 2021 à 16h35 par T.M.

Dominant actuellement le cyclisme, Tadej Pogaçar ne compte pas s’arrêter en si bon chemin. Et pour 2022, le Slovène voit les choses en grand.

A seulement 23 ans, Tadej Pogaçar est la nouvelle star du cyclisme. En seulement quelques mois, le Slovène s’est d’ailleurs imposé comme le numéro 1 du peloton. Une domination qui semble d’ailleurs partie pour durer un certain temps. Déjà double vainqueur du Tour de France, Pogaçar a également remporter d’autres belles courses en 2021 à l’instar de Liège-Bastogne-Liège et du Tour de Lombardie. Pas de quoi rassasier le principal intéressé.

« Je veux faire la même saison, voire mieux »