Cyclisme - Tour de France

Cyclisme : Primoz Roglic annonce la couleur pour le prochain Tour de France !

Publié le 14 décembre 2021 à 23h35 par La rédaction

Souvent placé, mais jamais gagnant, Primoz Roglic espère enfin inscrire son nom dans le palmarès du Tour de France.

Primoz Roglic a souvent été proche de la victoire dans le Tour de France. En 2020, le Slovène pensait ramener le maillot jaune sur les Champs-Elysées, mais c’était sans compter sur son compatriote Tadej Pogacar, qui avait remporté le dernier contre la montre à la veille de l’arrivée sur Paris. Finalement deuxième lors de cette édition, Roglic avait dû jeter l’éponge à quelques jours du départ, l’année suivante, en raison d’une blessure. Mais âgé de 32 ans, le coureur a bien l’intention de remporter le Tour de France, et ce dès 2022.

« Je veux vraiment gagner le Tour et je pense que j'en suis capable »