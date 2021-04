Cyclisme

Cyclisme - Tour de France : Le gros échec de Primoz Roglic est expliqué !

Publié le 28 avril 2021 à 11h35 par T.M.

Alors que Primoz Roglic se dirigeait tout droit vers la victoire du dernier Tour de France, le Slovène s’est écroulé lors du contre-la-montre la veille de l’arrivée sur les Champs-Elysées. Une contre-performance qui aurait son explication.

L’été dernier, un Slovène a bien remporté le Tour de France, mais ce n’était pas celui que l’on attendait. En effet, Primoz Roglic était annoncé comme le grand favori et le coureur de la Jumbo Visma avait d’ailleurs fait respecter ce statut… jusqu’à l’avant-dernière étape. En effet, alors que la victoire finale tendait les bras à Roglic, il n’a pas résisté à l’incroyable performance de Tadej Pogaçar lors du contre-la-montre à La Planche des Belles Filles, cédant ainsi son maillot jaune à son compatriote.

« Un énorme handicap »