Cyclisme

Cyclisme - Tour de France : Roglic revient sur sa terrible déconvenue face à Pogaçar !

Publié le 28 janvier 2021 à 21h35 par T.M.

Après avoir dominé le Tour de France 2020, Primoz Roglic a finalement cédé à la veille de l’arrivée sur les Champs-Elysées face à Tadej Pogaçar. Un échec sur lequel est revenu sur le leader de la Jumbo-Visma.

A la veille de l’arrivée du Tour de France sur les Champs-Elysées, Primoz Roglic avait quasiment course gagnée. Toutefois, il restait encore un contre-la-montre à La Planche des Belles Filles. Et pour le Slovène de la Jumbo Visma, tout s’est écroulé lors de cet effort en solitaire. En effet, alors que Tadej Pogaçar a survolé l’étape, Roglic est totalement passé à côté. Alors que tout le monde le voyait remporter le Tour de France, c’est finalement son compatriote, Pogaçcar, qui a levé les bras en vainqueur sur les Champs-Elysées.

« C'était brutal, dévastateur »