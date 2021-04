Cyclisme

Cyclisme : Ces grandes annonces sur l’organisation du Tour de France !

Publié le 21 avril 2021 à 16h35 par T.M.

Directeur du Tour de France, Christian Prudhomme a fait le point sur l’organisation de cet événement en raison du contexte sanitaire actuel.

Alors que l’épidémie de coronavirus frappe toujours de plein fouet la France, cela pose des questions sur l’organisation des futurs grands événements dans l’Hexagone. Cela vaut notamment pour le Tour de France. A compter du 26 juin prochain et pour 3 semaines, le peloton sillonneront les routes françaises. Mais dans quelles conditions ? Le grand départ du Tour sera-t-bien donné fin juin alors que l’édition précédente avait été reportée ? Y’aura-t-il du public sur le bord de la route ? Ce mercredi, pour RMC , en marge de La Flèche Wallonne, Christian Prudhomme, organisateur du Tour de France, a répondu à ces questions.

Quel Tour de France cette année ?