Cyclisme : Cette grosse sortie sur les chances de victoire d'Alaphilippe aux Mondiaux 2022 !

Publié le 12 décembre 2021 à 17h35 par La rédaction

L'UCI a dévoilé le parcours des Mondiaux 2022, qui se dérouleront en Australie. Un circuit qui pourrait correspondre à Julian Alaphilippe selon le sélectionneur de l'équipe belge.

Le parcours de la course en ligne des Mondiaux 2022 en Australie a été dévoilé par l’Union Cycliste Internationale vendredi dernier. Un parcours « difficile, technique, et qui permettra aux grands champions de s'exprimer » comme l’a indiqué le président de l’instance David Lappartient. Une course qui s’élancera d’Helensburg et qui passera par une bosse de 1,1 kilomètre à 7,7 % de moyenne avec un passage à 14 %, située à 8km de l’arrivée. Un puncheur comme Julian Alaphilippe pourrait donc tirer son épingle du jeu et pourquoi pas, remporter un troisième maillot arc-en-ciel, ce qui serait historique. Mais le coureur français va devoir encore une fois affronter l’armada belge mené par Wout Van Aert.

« Les favoris ? Julian Alaphilippe, Mathieu van der Poel et Wout Van Aert »