Cyclisme - Tour de France

Cyclisme : Les énormes ambitions de Quintana pour le Tour de France !

Publié le 7 décembre 2021 à 21h35 par La rédaction

Après une saison 2021 compliquée, Nairo Quintana espère rebondir l'année prochaine notamment lors du prochain Tour de France, son objectif principal.

Agé de 31 ans, Nairo Quintana a un palmarès bien fourni. Le coureur colombien a remporté deux Grands tours : le Giro en 2014 et la Vuelta en 2016. Mais le membre d’Arkéa-Samsic n’a toujours pas inscrit son nom au palmarès du Tour de France. Deuxième en 2013 et 2015, Quintana a terminé à la 28ème place en 2021. Mais le coureur a bien l’intention de performer lors de la prochaine édition et de monter sur le podium sur les Champs-Elysées.

« J’espère pouvoir faire un podium »