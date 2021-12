Cyclisme

Cyclisme : Le manager d'Alaphilippe s'enflamme pour sa saison !

Publié le 4 décembre 2021 à 22h35 par La rédaction

Manager général de la Deceuninck-Quick Step, Patrick Lefevere est revenu sur la saison exceptionnelle réalisée par Julian Alaphilippe.

Champion du monde en 2020, Julian Alaphilippe a réussi l’exploit de conserver son maillot arc-en-ciel. Le coureur français est devenu le premier Français de l’histoire à garder son titre. Plus tôt dans l’année, Alaphilippe était parvenu à remporter la Flèche wallonne, devançant Primoz Roglic et Alejandro Valverde. Manager général de la Deceuninck-Quick Step, Patrick Lefevere a commenté la saison du coureur, âgé de 29 ans.

« II a mis la cerise sur le gâteau en conservant son titre mondial. »