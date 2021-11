Cyclisme

Cyclisme : L’incroyable constat d’Alaphilippe après son sacre mondial !

Publié le 27 novembre 2021 à 13h35 par T.M.

Alors que Julian Alaphilippe vient de remporter son deuxième titre de champion du monde, le Français se pose certaines questions suite à ce sacre.

Pour la deuxième année consécutive, Julian Alaphilippe va porter le maillot arc-en-ciel de champion du monde. Après avoir réalisé son rêve en 2020, le coureur de la Deceuninck-Quick Step a réussi conserver son bien en 2021. On verra donc encore le Français avec sa tunique distinctive la saison prochaine. Pour autant, malgré ces succès prestigieux, Alaphilippe garde tout de même certains doutes.

« Je suis forcément en plein de doutes à l’idée de la reprise »