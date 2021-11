Cyclisme

Cyclisme : La grande annonce d’Alaphilippe sur le Tour d’Italie !

Publié le 27 novembre 2021 à 10h35 par T.M.

Alors que Julian Alaphilippe n’a jamais participé au Tour d’Italie, le Français l’assure : il prendra au moins une fois le départ du Giro.

A 29 ans, Julian Alaphilippe dispose déjà d’un énorme palmarès. Pour autant, il manque encore certains succès de prestige au Français. Ainsi, si le coureur de la Deceuninck-Quick Step s’est notamment déjà imposé sur le Tour de France et le Tour d’Espagne, ce n’est pas le cas sur le Tour d’Italie. Il faut dire qu’Alaphilippe n’a jamais pris le départ du Giro depuis le début de sa carrière. Un fait que le champion du monde entend bien résoudre dans les années à venir.

« C’est une course que je veux faire »