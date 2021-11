Cyclisme

Cyclisme : Retraite, après-carrière... La mise au point d'Alaphilippe sur son avenir !

Publié le 26 novembre 2021 à 21h35 par La rédaction

Agé seulement de 29 ans, Julian Alaphilippe n'envisage, pas encore, de prendre sa retraite et a bien l'intention de briller dans les années à venir.

Agé de 29 ans, Julian Alapahilippe a déjà un palmarès bien fourni. Porteur du maillot jaune durant les derniers Tour de France, sans pour autant monter sur la plus haute marche du podium sur les Champs-Elysées, le coureur de la Deceuninck Quick-Step a remporté de nombreuses Classiques comme la Flèche Wallonne ou Milan-San Remo. Par ailleurs, Alaphilippe est parvenu à conserver son maillot de champion du monde. Alors qu’il se rapproche de la trentaine, le Français a été questionné sur son avenir et sur la date de sa retraite.

Alaphilippe ne pense pas à la retraite