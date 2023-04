Cyclisme : Sagan peut-il encore gagner Paris-Roubaix ?

Alexandre Higounet

Inexistant depuis le début de saison, Peter Sagan va aborder la dernière grande classique de sa saison, et probablement de sa carrière, ce dimanche sur Paris-Roubaix. S’il sera forcément désireux de bien faire, le champion slovaque est-il réellement en situation de courir pour la victoire ? Analyse.

Totalement transparent depuis le début de saison, Peter Sagan, la figure de proue de l’équipe Total Energies n’a toujours pas confirmé son statut de champion international depuis sa signature dans l’équipe française.

Le calvaire touche à sa fin pour Alaphilippe ! https://t.co/xTQNgm3xDK pic.twitter.com/loU1N93oq3 — le10sport (@le10sport) March 9, 2023

Trop loin du niveau requis

Si l’an dernier, la star slovaque pourrait fait valoir à juste titre l’excuse d’un covid long, qui avait pourri toute la première partie de sa saison, autant cette fois, rien ne permet d’expliquer sa disparition totale des écrans radar. Si le Tour des Flandres a été marqué par le signe de la malchance, Sagan ayant dû abandonner suite à une grosse chute collective, l’heure de la revanche pourrait sonner à l’occasion de Paris-Roubaix.

Seule option : anticiper sur la grande bagarre