Cyclisme : Tout de France, Vuelta... Roglic fait le bilan de son incroyable saison !

Publié le 9 novembre 2020 à 23h35 par La rédaction

En remportant le Tour d’Espagne ce dimanche, Primoz Roglic a confirmé sa domination sur cette année 2020. Le Slovène a pourtant encore des objectifs élevés pour la suite.

Numéro 1 mondial, vainqueur du Tour d’Espagne, 1er de Liège-Bastogne-Liège et 2e du Tour de France derrière son compatriote Tadej Pogacar, Primoz Roglic est bien le coureur de cette année 2020. Le Slovène de 31 ans vient de remporter sa seconde Vuelta, devant Richard Carapaz et Hugh Carthy. Le grimpeur du Team Jumbo-Visma est conscient de tout ce qu’il a accompli cette année mais souhaite déjà se tourner vers les épreuves qu’il n’a pas encore remportées.

« Il y a encore des courses que je n’ai pas gagné »