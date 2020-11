Cyclisme

Cyclisme : David Gaudu s’enflamme après ses performances sur la Vuelta !

Publié le 9 novembre 2020 à 19h35 par La rédaction

Auteur de deux victoires d’étapes et d’une huitième place au général, David Gaudu (24 ans) a réussi à faire oublier son coéquipier, Thibaut Pinot, et vole maintenant de ses propres ailes. Une grande satisfaction pour le coureur de la Groupama-FDJ.

Comme Thibaut Pinot en 2018, David Gaudu aura remporté deux étapes sur le Tour d’Espagne en 2020. Vainqueur magnifique des 11e et 17e étapes de cette Vuelta raccourcie, le Breton de la Groupama-FDJ avait rapidement perdu Pinot, en souffrance avec son dos, dès la 3e étape. Si son Manager, Marc Madiot, n’a eu de cesse de vanter les qualités de son jeune coureur, David Gaudu est maintenant conscient d’avoir franchi un cap en terminant dans le top 10 d’un Grand Tour pour la première fois.

« Il y aura un avant et un après pour moi »