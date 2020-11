Cyclisme

Cyclisme : Marc Madiot s'enflamme pour la nouvelle victoire de Gaudu !

Publié le 8 novembre 2020 à 13h35 par La rédaction

Le Tour d’Espagne se termine ce dimanche. Et alors que Thibaut Pinot a abandonné très rapidement, son coéquipier, David Gaudu, s’est révélé sur cette Vuelta. Ce samedi, il est allé chercher une deuxième victoire d’étape à l’Alto de la Covatilla. De quoi ravir Marc Madiot.

À 24 ans, David Gaudu compte désormais deux victoires sur le Tour d’Espagne. Après s’être imposé lors de la 11e étape, le jeune coureur de la Groupama-FDJ a remis ça. Présent dans l’échappée lors de la 17e étape, David Gaudu a gravi en maître l’Alto de la Covatilla pour lever les bras en solitaire. Avec cette victoire, le Breton fait un peu plus oublier les déboires de Thibaut Pinot en début de Vuelta et intègre, par la même occasion le top 10. Le natif de Landivisau est 8e de la course à 7’45’’ de Primoz Roglic. Son manager, Marc Madiot, est aux anges.

« Allez chercher une deuxième victoire, c’est magnifique »