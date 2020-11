Cyclisme

Cyclisme : Froome annonce la couleur pour le Tour de France 2021

Publié le 3 novembre 2020 à 10h35 par La rédaction

Engagé sur la Vuelta, Christopher Froome a réagi au parcours du prochain Tour de France qu'il disputera sous les couleurs d'Israël Start-Up Nation.

Le parcours du Tour de France 2021 a été dévoilée le 1 er novembre dernier. Une édition qui sera marquée par deux contre-la-montre individuels, mais aussi par l’ascension de nombreux cols comme le Mont Ventoux, que le peloton gravira deux fois, ou encore du Tourmalet. Un parcours considéré comme beaucoup moins montagneux que celui de cette année. Quatre fois vainqueur du Tour de France, Christopher Froome, qui n’avait pas été convoqué par Ineos pour disputer la dernière édition, a réagi à ce parcours. Une course qu’il disputera sous les couleurs de sa nouvelle équipe, Israël Start-Up Nation.

« La préparation du Tour de France commence vraiment maintenant »