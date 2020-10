Cyclisme

Cyclisme : Julian Alaphilippe s’exprime sur son avenir !

Publié le 28 octobre 2020 à 23h35 par La rédaction

Après une nouvelle saison auréolée de succès, Julian Alaphilippe semble au sommet de son art. À 28 ans et avec encore de belles années devant lui, le Français ne songe pas encore au jour où il devra raccrocher.

Alors qu’il était bien placé pour jouer la victoire finale sur le Tour des Flandres, Julian Alaphilippe a vu ses espoirs fauchés par une collision avec une moto. Une issue frustrante pour la saison du Français, une nouvelle fois étincelant. Le porteur du maillot arc-en-ciel s’est fait opérer, et a rassuré sur ses réseaux sociaux, annonçant son retour en forme pour 2021. À seulement 28 ans, Alaphilippe aura encore l’occasion de briller et de remporter les épreuves qui lui échappent pour l’instant. Et il semble prêt à parcourir les routes encore longtemps.

« On n’en est pas là aujourd’hui »