Cyclisme : Arnaud Démare dresse le bilan de sa saison 2020 !

Publié le 26 octobre 2020 à 13h35 par La rédaction

Sorti d'un Giro d'Italia réussi, Arnaud Démare s'est montré satisfait de l'ensemble de sa saison. Une année à retenir pour le champion de France.

Quatre victoires d'étapes sur le Giro. Arnaud Démare est le premier français a levé autant les bras sur la course rose depuis Bernard Hinault en 1982. Mais le sprinteur de Groupama-FDJ ne s'est pas seulement illustré sur les routes italiennes. Le coureur de 29 ans a réalisé une belle saison dans son ensemble. Le Français a remporté le maillot cyclamen sur le Tour d'Italie, la classique Milan-Turin et le classement général du Tour de Wallonie et du Tour Poitou-Charentes en Nouvelle-Aquitaine. Arnaud Démare a également performé sur les championnats, devenant champion de France pour la troisième fois de sa carrière et vice-champion d'Europe.

« Elle va compter cette année 2020 »