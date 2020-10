Omnisport - Cyclisme

Cyclisme : Arnaud Démare fait le bilan de son Giro !

Publié le 25 octobre 2020 à 22h35 par La rédaction

Vainqueur de quatre étapes sur les routes du Tour d’Italie, le Français, Arnaud Démare, ne pouvait pas rêver mieux pour finir l’année. Il remporte aussi le maillot de meilleur sprinteur, de quoi dresser un bilan plus que positif de ces trois semaines.

Il aura fait briller la France sur les routes d’Italie. Ce dimanche, Arnaud Démare a terminé le Giro avec quatre victoires d’étapes en poche. Le coureur de la Groupama-FDJ en a profité pour obtenir le maillot cyclamen de meilleur sprinter du peloton, avec 233 points, devant Peter Sagan (184). À 29 ans et après une année particulièrement difficile à cause de son double confinement, aux Émirats Arabes Unis puis en France, Arnaud Démare n'espérait pas pouvoir terminer cette année avec autant de victoires.

« La force de mes équipiers, c’est quand même énorme »