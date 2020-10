Cyclisme

Cyclisme : Christopher Froome prend position pour cette fin de Giro totalement folle !

Publié le 25 octobre 2020 à 15h35 par La rédaction

Le Tour d’Italie rendra son verdict ce dimanche, à l’occasion du contre-la-montre de Milan. Alors que les deux premiers, Jai Hindley et Tao Geoghegan Hart se tiennent en quelques centièmes, Christopher Froome soutient son coéquipier chez Ineos.

Perturbé par plusieurs abandons d’équipe dus au COVID-19, et même par une grève d’une partie du peloton, le Giro 2020 connaît son épilogue ce dimanche. Après une lutte acharnée entre les différents favoris, ce sont finalement deux outsiders qui se livreront la bataille finale à Milan lors du contre-la-montre. Détenteur du maillot rose, Jai Hindley (Sunweb) dispose de seulement quelques centièmes d’avance sur son dauphin Tao Geoghegan Hart (Ineos-Grenadier) ! Le vainqueur sera donc connu à l’issue des 15,7km du parcours du jour. Le Britannique, performant sur ce type d’épreuve, fait office de favori, et bénéficie d’un soutien de luxe.

« J’ai une grande foi en Tao »