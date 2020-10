Cyclisme

Cyclisme : Chris Froome affiche ses ambitions pour son retour !

Publié le 21 octobre 2020 à 18h35 par La rédaction

De retour sur un Grand Tour pour la première fois depuis le Tour de France 2018, Chris Froome a fait le point, tout en affichant d'ores et déjà ses ambitions pour la suite.

Deux ans après son dernier Grand Tour, Chris Froome a été sélectionné pour courir La Vuelta avec Ineos-Grenadiers. Toutefois, l'ancien coureur Sky a été en grande difficulté pour son retour, finissant avec 11 minutes de retard dès la première étape. Vainqueur du Tour de France a quatre reprises, Chris Froome peut ainsi déjà dire adieu au Maillot Rouge sur cette Vuelta. Si Richard Carapaz a été choisi comme leader de l'équipe, le Britannique espère tout de même pouvoir jouer une victoire d'étape d'ici la fin de La Vuelta.

« J'ambitionne un jour être à l'avant pour jouer la victoire sur une étape »