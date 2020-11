Cyclisme

Cyclisme : Chris Froome impatient de rejouer la victoire sur la Vuelta !

Publié le 8 novembre 2020 à 22h35 par La rédaction

Lors du Critérium du Dauphiné 2019, Christopher Froome a été victime d'une terrible chute. Depuis, le coureur britannique a terminé son premier Grand Tour à l'occasion de cette Vuelta. A 35 ans, il pense déjà à revenir au sommet.

L'histoire peut réserver des surprises. En 2011, le scénario de la Vuelta est étonnant. Deux coureurs méconnus du grand public se disputent la victoire. Après les 21 étapes, Juan José Cobo prend le dessus sur un certain Christopher Froome. Seulement 13 secondes séparent les deux hommes. Le coureur britannique se révélera réellement en épaulant Bradley Wiggins sur le Tour de France suivant, avec l'impression d'être meilleur que son leader. Un potentiel confirmé sur la route. Le Kenyan blanc est entré dans le cercle fermé des vainqueurs des trois Grands Tours. Sept coureurs ont réalisé cet exploit. Christopher Froome s'est donc imposé sur le Tour de France (2013, 2015, 2016, 2017), le Tour d'Espagne (2017) et le Tour d'Italie (2018). Et puis, Juan José Cobo est tombé pour dopage perdant ainsi son titre sur la Vuelta 2011. Dauphin de l'Espagnol, le coureur britannique a donc récupéré la première place : son septième Grand Tour. Ou plutôt son premier.

« J'espère revenir sur la Vuelta pour essayer de gagner »