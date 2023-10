Cyclisme : Pourquoi Total Energies abat son jeu pour Alaphilippe…

Alexandre Higounet

Ces dernières heures, alerté des derniers événements intervenus autour de l’avenir de la Soudal-Quickstep et de son champion français Julian Alaphilippe, Patrick Pouyanné, le PDG de Total Energies, s’est dit prêt à faire signer le champion français. Une attitude qui répond probablement à un plan bien précis. Analyse.

Depuis plusieurs jours, avec l’absorption possible de son équipe Soudal-Quickstep par la Jumbo-Visma, l’avenir de Julian Alaphilippe est redevenu très ouvert, le double champion du monde ayant de grandes chances de se retrouver sur le marché, l’équipe hollandaise n’ayant pas l’intention de l’intégrer parmi les six coureurs de la Soudal-Quickstep qu’elle accueillerait dans son effectif. Comme analysé par le10sport.com il y a quelques jours, l’équipe française Total Energies pourrait faire partie des pistes très sérieuses pour Alaphilippe sachant que le PDG de l'entreprise Total Energies Patrick Pouyanné a reconnu récemment avoir tenté le coup il y a quelques mois, en vain.

Pourquoi Total Energies officialise son intérêt pour Alaphilippe ?

Julian Alaphilippe étant alors encore sous contrat avec la Soudal-Quickstep, il avait en effet décliné ces approches. Seulement aujourd’hui, tout a changé. En conséquence, la Team Total Energies n’a pas tardé à réitérer son intérêt. A tel point que Patrick Pouyanné a envoyé ces dernières heures un communiqué officiel à L’Equipe et à Ouest-France pour confirmer son intention : « Jean-René Bernaudeau a un projet sportif centré autour de la jeunesse et de la formation, dans une équipe à majorité française. C’est ce projet que TotalEnergies soutient. Comme je l’ai déjà déclaré en tant que sponsor principal de l’équipe, la personnalité d’un coureur aimé des Français comme Julian Alaphilippe peut nous intéresser. Et si Julian Alaphilippe était prêt à s’inscrire dans le projet de l’équipe, il serait bien sûr le bienvenu ».

Deux hypothèses plausibles

Pourquoi annoncer cet intérêt publiquement ? Il apparaît clair que cette prise de parole confirmant un intérêt pour Alaphilippe, un fait très rare en matière de mercato, répond à un plan bien précis et qu’elle ne doit rien au hasard. Quelle peut être alors la stratégie poursuivie par la formation vendéenne et le PDG de Total Energies ? Il existe deux scénarii possibles. L’hypothèse la plus plausible serait que l’état-major de l’équipe vendéenne, soucieux de pas brusquer le champion français en le contactant tout de suite alors que rien n’est clair sur sa situation, ait souhaité lui faire savoir par ce biais qu’il était toujours prêt à l’accueillir s’il se retrouvait sans contrat. L’autre hypothèse serait qu’en officialisant son intérêt pour Alaphilippe, l’équipe française cherche à couper court à la concurrence, le poids financier d’un sponsor comme Total Energies pouvant décourager d’autres équipes susceptibles de se positionner. A ce titre, le timing du communiqué, quelques heures après que soit sortie dans les médias belges l’information selon laquelle Patrick Lefévère souhaitait remonter une équipe avec l’effectif restant de la Soudal-Quickstep, ne doit probablement rien au hasard. Pour l’équipe vendéenne, il s’agissait surtout d’éviter de se faire prendre de vitesse par le boss de la formation belge.