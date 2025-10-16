Cyclisme : « Pogacar ? Moi, je faisais 40km devant, on disait que j'avais un moteur... »

Alexandre Higounet

Tadej Pogacar a mis un terme à sa saison samedi dernier en terminant sur une nouvelle victoire au Tour de Lombardie, écrasant une nouvelle fois la concurrence pour lever les bras une cinquième fois d'affilée autour du lac de Côme. Alors que la domination du champion slovène apparaît totale, Fabian Cancellara, ancien vainqueur de Paris-Roubaix et du Tour des Flandres, a établi une comparaison avec son époque, où il était accusé d'utiliser un moteur.

« Aujourd’hui, je ris car à l'époque, 30 ou 40 km, c’était déjà beaucoup, là, c’est 80 km » La domination du champion slovène apparaît plus impressionnante que jamais. Au point de susciter quelques commentaires. A l'occasion du Festival des Sports à Trente, où il était invité, Fabian Cancellara, ancien vainqueur du Tour des Flandres et de Paris-Roubaix, a par exemple fait la comparaison avec les accusations que lui avait affrontées en 2010 d'avoir un moteur, exprimant dans des propos relayés par le quotidien suisse Le Matin : « À mon époque, quand j’ai fait 40 km seul, on a dit: 'Il a un moteur''. C’est comme ça. Quand tout ça m'est tombé dessus, je n’avais pas envie de rire. Aujourd’hui, je ris car à l'époque, 30 ou 40 km, c’était déjà beaucoup. Là, c’est 80 km. C'est devenu plus difficile de rivaliser ».