Cyclisme : Ce ténor du peloton avec qui Pogacar est proche

Alexandre Higounet

A l’occasion d’un entretien accordé à Eurosport avant le lancement de sa saison ce samedi pour les Strade Bianche, Tadej Pogacar s’est exprimé sur ses ambitions. Il a également indiqué s’entendre très bien avec l’un des autres ténors du peloton, avec qui il s’est entraîné récemment.

Tadej Pogacar, qui va lancer sa saison ce samedi à l’occasion des Strade Bianche, a évoqué ses ambitions à l’occasion d’un entretien accordé à Eurosport , rapporté par le site du Het Nieuwsblad , marquées notamment par sa tentative de doublé Giro-Tour : « C'est une approche différente cette année. Un peu plus tard que d'habitude, mais pas trop tard ? J’ai déjà beaucoup travaillé avant de reprendre, car j’ai deux gros tours en tête. Donc j’ai plein de choses à faire (rires). Normalement, j'aime participer à certaines compétitions, mais ce n'était pas le cas cette saison. Mais si vous simulez une certaine course pendant l'entraînement, vous pouvez être bien préparé. Il y a pas mal de coureurs pour qui la Strade est la première course de l'année. Les Jeux Olympiques ? Je ne vais pas abandonner le Tour à cause de ça. Tout d'abord, je veux faire un Giro fort et je dois ensuite aussi pouvoir disputer le Tour à un niveau élevé. Les Jeux sont une compétition d'une journée. Je ne vais pas changer mon calendrier pour ça. Les objectifs sont donc le Giro, le Tour et le Championnat du Monde ».

Cyclisme : Un défenseur inattendu pour Alaphilippe ! https://t.co/UkBR1iavkp pic.twitter.com/o0IV1gw79O — le10sport (@le10sport) February 29, 2024

« Si je faisais un cyclo-cross, Mathieu me dépasserait probablement au premier tour ! »

A l’occasion de cet entretien, le champion slovène a affirmé entretenir des rapports très amicaux avec l’un des autres ténors du peloton, à savoir Mathieu Van der Poel, déclarant notamment : « Avec Mathieu, nous sommes en effet de bons amis. Nous nous sommes récemment rencontrés un peu par hasard lors d'un entraînement en Espagne, après quoi nous avons roulé ensemble pendant quelques heures. Disons simplement que c'était un bon entraînement. C'est dommage que Mathieu ait ensuite dû faire du cyclocross car nous nous serions alors entraînés plus souvent ensemble, mais cela viendra dans le futur. Vais-je un jour courir en cyclo-cross moi-même ? Qui sait, mais ce n'est pas pour moi, j'en ai bien peur ! Je serais probablement doublé par Van der Poel au premier tour (rires) ! Je ne peux pas non plus sauter par-dessus ces poutres. Cela n’aurait vraiment aucun sens, je serais vraiment dévasté ! ».

Ils ne sont que rarement opposés en course

Il est vrai qu’à l’instar de la relation amicale qu’entretiennent également Mathieu Van der Poel et Remco Evenepoel, le fait est que Tadej Pogacar et le champion hollandais sont rarement opposés frontalement, n’évoluant pas dans les même sphères, mis à part lors du Tour des Flandres ou des Mondiaux. Un état de fait qui crée un contexte plus favorable à un rapprochement amical.