Cyclisme : Ce message fort sur le sacre mondial de Julian Alaphilippe !

Publié le 16 décembre 2020 à 23h35 par La rédaction

Vainqueur de cinq Monuments, Philippe Gilbert est aussi devenu champion du monde en 2012. L'expérimenté belge décortique le titre de Julian Alaphilippe, son ancien coéquipier.

Quick Step est historiquement l'équipe des hommes d'un jour. Dirigée par Patrick Lefevere depuis 2003, la formation belge s'est créée une véritable tradition sur les classiques grâce à un collectif souvent supérieur à ses adversaires. Le travail d'équipe plutôt que l'entourage d'une individualité. Tom Boonen est un coureur emblématique de Quick Step, lui le spécialiste des flandriennes, triple vainqueur du Tour des Flandres et quadruple champion du Paris-Roubaix. Son compatriote, Philippe Gilbert a longtemps dominé les ardennaises, mais il a profité de son passage chez Quick Step pour s'emparer des deux classiques majeurs sur les pavés. Les deux coureurs belges sont d'ailleurs devenu champion du monde, respectivement en 2005 et en 2012. Une course remportée cette année par Julian Alaphilippe, un coureur de Deceuninck-Quick Step justement.

« Quand on a l'ambition d'Alaphilippe, on se sert des échecs pour gagner »