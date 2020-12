Cyclisme

Cyclisme - Tour de France : Roglic, Slovénie... L'énorme révélation de Pogacar sur sa victoire !

Publié le 16 décembre 2020 à 21h35 par La rédaction

Alors que Primoz Roglic semblait se diriger vers une victoire sur le Tour de France, Tadej Pogacar a retourné la course lors du contre-la-montre final. Le jeune Slovène est revenu sur ce moment particulier, pour lui, mais aussi pour tout un pays.

Un crève-cœur. Alors que la Slovénie n'avait jamais remporté de Tour de France, deux protagonistes étaient en mesure d'écrire l'histoire cette saison. L'expérimenté Primoz Roglic, au sein de l'armada Jumbo-Visma et le prodige Tadej Pogacar. Bien entouré, Roglic a d'abord pris les devants et a longtemps semblé intouchable. Au contraire, le coureur de UAE-Emirates avait bien mal démarré son aventure, perdant plus d'une minute sur une étape de plaine à cause d'une cassure. Mais le cycliste de 22 ans n'a jamais abandonné. Au tempérament offensif, Tadej Pogacar a tenté sa chance à chaque étape de montagne, mais c'est sur l'épreuve chronométrée que le vainqueur du Tour de l'Avenir 2018 a fait basculer la Grande Boucle . A la surprise générale, bien qu'il ait remporté les championnats de Slovénie du contre-la-montre en 2019, puis en 2020 devant Primoz Roglic justement.

«En Slovénie, ils étaient un peu comme moi, ils voulaient aussi que Roglic gagne»