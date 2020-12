Cyclisme

Cyclisme - Tour de France : Tadej Pogaçar répond aux soupçons de dopage !

Publié le 16 décembre 2020 à 9h35 par T.M.

Vainqueur du dernier Tour de France, Tadej Pogaçar n’a pas tardé à voir les accusations de dopage se multiplier. Le Slovène est revenu sur le sujet.

Alors qu’on attendait Egan Bernal ou encore Primoz Roglic, c’est finalement Tadej Pogaçar qui a remporté le dernier Tour de France. A seulement 22 ans, le Slovène a réussi à ramener le maillot jaune sur les Champs-Elysées. Une tunique de leader récupérée d’ailleurs la veille de l’arrivée à Paris grâce à contre-la-montre exceptionnel à La Planche des Belles Filles. Ayant montré un talent incroyable, Pogaçar a également éveillé certaines interrogations. Ces prestations incroyables ont fait naitre le doute chez certains à propos d’un possible dopage.

« Tous ceux qui gagnent le Tour sont suspects »