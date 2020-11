Cyclisme

Cyclisme : L'incroyable anecdote de Pogacar sur sa victoire au Tour de France !

Publié le 15 novembre 2020 à 23h35 par La rédaction

Coéquipiers lors des championnats du monde, Tadej Pogacar et Primoz Roglic se sont d'abord affrontés sur le Tour de France. Victorieux, le cadet est revenu sur cette bataille presque fratricide.

Du suspense et un retournement de situation, le dernier Tour de France a été passionnant. L'hégémonie d'Ineos a pris fin avec la défaillance d'Egan Bernal, et la Slovénie a pris le pouvoir. Primoz Roglic faisait office de favori. Déjà vainqueur d'une Vuelta, en 2019 avant de doubler la mise cette année, le coureur de 31 ans était aussi très bien entouré au sein de l'armada Jumbo-Visma. Roglic a d'ailleurs porté le maillot jaune durant 11 jours, soit plus de la moitié de la Grande Boucle. Mais lors du dernier contre-la-montre, son jeune compatriote a retourné la course. Tadej Pogacar s'est montré solide pour remporter l'avant-dernière étape, prendre la tête du Tour de France et filer vers son premier Grand Tour.

« Avoir battu Roglic m'a donné des sentiments mitigés »