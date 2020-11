Cyclisme - Tour de France

Cyclisme : Tadej Pogacar affiche un regret pour le Tour de France 2021 !

Publié le 3 novembre 2020 à 16h35 par La rédaction

Dévoilé dimanche soir, le parcours du Tour de France 2021 sera marqué d’un certain retour à la normale. Le tenant du titre, Tadej Pogacar, aurait aimé un tracé quelque peu différent avec notamment plus d'arrivées en altitude.

Ce dimanche, Christian Prudhomme a mis fin au suspens concernant le Tour de France 2021 ! Après des années 2019 et 2020 taillées sur mesure pour les grimpeurs, la Grande Boucle proposera un parcours plus équilibré. Le grand départ sera donné en Bretagne, avant un bref passage dans les Alpes, une double ascension du Mont Ventoux, et enfin un programme chargé dans les Pyrénées. Les réactions à l’annonce du tracé sont déjà nombreuses, et Tadej Pogacar, en tant que tenant du titre, n’y a pas échappé. Dans des propos rapportés par L’Équipe , le Slovène s’est risqué à une analyse précise.

« J’aurais préféré plus d’arrivées au sommet »