Alexandre Higounet

Sélectionneur de l’équipe de France de cyclisme, Thomas Voeckler a été interrogé dans les colonnes de l'Equipe autour de l'épreuve sur route des Mondiaux, évoquant notamment le parcours au Rwanda, très difficile et qui sera disputé dans des conditions climatiques très rudes, entre la chaleur et l'humidité. Le boss des Bleus annoncent d'ailleurs une course potentiellement dantesque, si les équipes n'ont pas peur de Tadej Pogacar, et ce avec des mots très forts.

A quelques jours de la course en ligne des championnats du monde, qui verra notamment la revanche entre Tadej Pogacar et Remco Evenepoel après l'épreuve contre-la-montre au cours de laquelle le Belge a littéralement concassé le Slovène, Thomas Voeckler, le sélectionneur de l'équipe de France, a été interrogé dans les colonnes de L'Equipe sur le profil de la course, qui s'annonce particulièrement difficile, tant au niveau du parcours lui-même, très exigeant et vallonné, que des conditions climatiques, avec de la chaleur et de l'humidité.

« On va aller dans quelque chose d'un autre dimension, à part » Voeckler a même tenu des propos très forts au sujet de la course, annonçant qu'elle pourrait bien prendre une tournure dantesque : « Le parcours gomme-t-il l'aspect stratégique ? Oui, mais après, il y a des parcours comme ça. Glasgow, c'était même pire. Ici, je suis convaincu que l'état d'esprit plus que la tactique sera déterminant. Sauf si tout le monde a peur d'un coureur en plus du parcours, et qu'on attend de se faire étriper, je suis convaincu qu'on va aller dans quelque chose d'une autre dimension, à part ».