Cyclisme - Mercato : Quel avenir pour les lieutenants d’Alaphilippe ?

Alexandre Higounet

Alors que Julian Alaphilippe doit rester l’an prochain au sein de l’équipe Soudal-Quickstep, avec qui il dispose encore d’un an de contrat, la situation apparaît plus floue pour ses lieutenants, Rémi Cavagna et Florian Sénéchal, tous deux en fin de contrat et a priori non prolongés. Analyse.

Si Julian Alaphilippe restera la saison prochaine chez Soudal-Quickstep, avec qui il dispose encore d’un an de contrat, la situation apparaît bien différente pour ses deux lieutenants tricolores, Florian Sénéchal et Rémi Cavagna, tous deux en fin de contrat et qui devraient ne pas se voir proposer de nouveau bail par l’équipe belge, victimes des nouvelles orientations prises par le boss Patrick Lefévère, qui a décidé d’utiliser son budget pour bâtir une équipe de grand Tour capable d’aider Remco Evenepoel à remporter le Tour de France, son grand objectif pour les prochaines années.

Ils ne devraient pas être prolongés chez Soudal-Quickstep

Même si Rémi Cavagna a obtenu d'excellents résultats cette saison, remportant encore récemment le Tour de Slovaquie, il y a peu de chances que la situation s’inverse pour les deux gros calibres du cyclisme français et ils vont donc très probablement changer d’équipe. Pour signer où ? Selon certaines informations sorties ces dernières semaines, Rémi Cavagna aurait des contacts avec la formation Movistar, qui cherche à densifier son pole de rouleurs. Florian Sénéchal, lui, est évoqué en discussion avec la formation DSM, où évolue actuellement Romain Bardet.

L’équipe Total Energies pourrait-elle être une piste ?

Un mouvement en France est-il envisageable ? Rien n’a filtré à ce jour sur un quelconque contact, mais l’hypothèse pourrait se défendre chez AG2R Citroën, qui doit renforcer son pôle « classiques » après le départ de Van Avermaert. Florian Sénéchal pourrait avoir le profil. De même AG2R Citroën cherche visiblement un gros rouleur, si l’on en croit les informations ayant évoqué un intérêt pour Bruno Armirail (Groupama-FDJ). Cavagna, là aussi, est susceptible de répondre à ce besoin. Cependant, une autre équipe française pourrait être à surveiller dans ce dossier : Total Energies. En effet, l’équipe vendéenne n’a pas recruté à ce jour, à part deux jeunes du Vendée U (Bapiste Vadic et Nicolas Boniface) plus le jeune grimpeur du CIC Nantes Atlantique Jordan Jegat (il existerait un accord mais rien n’est officiel), alors qu’elle ne garde pas des coureurs coûteux comme le trio Sagan-Oss-Bodnar ainsi que Victor de la Parte et (probablement) Edvald Boasson Hagen, ce qui libère tout de même une grosse place au budget. Si l’équipe de Bernaudeau n’a encore rien officialisé, c’est probablement qu’elle espère débloquer un ou deux coups de recrutement qui pourraient conditionner certains choix. Sénéchal et Cavagna ont en tout cas le parfait profil pour compenser les pertes, et JRB ayant indiqué que le recrutement serait recentré sur le marché français, ils collent au portrait robot. Enfin, ils sont proches de Julian Alaphilippe, que le patron de l’entreprise Total, Dominique Pouyanné, convoite ouvertement. L’arrivée du duo Cavagna-Sénéchal pourrait donc préparer le terrain pour une signature d’Alaphilippe en 2025. Il ne s’agit que d’une hypothèse, mais dans le contexte, elle fait sens.