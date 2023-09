Cyclisme : Total Energies prêt à investir sur Alaphilippe !

Alexandre Higounet

Cette saison, alors que l’avenir de Julian Alaphilippe chez Soudal-Quickstep avait un temps été questionné par le boss de l’équipe belge Patrick Lefévère, l’équipe Total Energies s’était positionné. En vain car le Français était encore sous contrat et souhaitait rester. Une nouvelle offensive apparaît cependant très probable l’an prochain. Voici pourquoi…

Il y a quelques mois, alors que l’avenir de Julian Alaphilippe au sein de l’équipe Soudal-Quickstep avait été mis en questions par le patron de la formation belge, Patrick Lefévère, qui avait pointé à plusieurs reprises le manque de résultats du Français en rapport de son salaire de top coureur mondial, l’équipe Total Energies avait songé à recruter le champion français.

Il y a eu un contact cette année

Comme l’a confirmé Jean-René Bernaudeau par la suite, un contact a bien été pris entre les deux parties, mais Alaphilippe, qui dispose encore d’un an de contrat chez Soudal-Quickstep, a indiqué qu’il voulait rester, ce qui bloquait de facto toute possibilité de départ. Pour autant, l’affaire pourrait redevenir d’actualité l’an prochain, car du côté de l’entreprise Total Energies, on paraît prêt à investir pour faire signer le double champion du monde.

« J’ai dit un jour à Jean-René : ‘’Et si vous étiez capable de me récupérer Alaphilippe ?’’ »