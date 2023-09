Cyclisme : Ce signe très encourageant pour Alaphilippe !

Alexandre Higounet

A l’occasion des deux classiques canadiennes, Julian Alaphilippe, sans réellement jouer la gagne, visait à retrouver la capacité de lutter dans le final d’une course de haut niveau. Au-delà des résultats bruts satisfaisants, un fait de course intervenu lors du Grand-Prix de Montréal s’avère très encourageant pour la fin de saison et pour l’avenir…

En déplacement au Canada le week-end dernier pour disputer le Grand-Prix de Québec puis le Grand-Prix de Montréal, les deux Grandes Classiques canadiennes très prisées par les ténors du peloton international, Julian Alaphilippe était venu dans l’espoir de lutter avec les meilleurs, ce qui confirmerait son retour vers une condition très solide pour la fin de saison, la meilleure façon de préparer cette intersaison cruciale. Il avait notamment déclaré : « J’étais très heureux d’être à Plouay. C’était une course difficile avec 260 kilomètres et beaucoup de montées, et elle a été super dure. J’ai senti tout de suite qu’il me manquait un peu de rythme alors je pense que les deux courses ici et le Tour du Luxembourg seront super importantes pour que je gagne en puissance dans les jambes. C’est génial d’être ici et nous verrons bien ce qu’il en ressortira en terme de résultat ».

Au-delà du résultat brut…

Le résultat justement est encourageant. Au Grand-Prix de Québec, Julian Alaphilippe a terminé à la 9ème place, sprintant au sein du groupe des quarante coureurs se disputant la victoire. Au Grand-Prix de Montréal, une course très exigeante, le Français a été le dernier à raccrocher le groupe de douze pour la victoire après avoir perdu un temps le contact dans l’ascension finale, avant de se faire de nouveau distancé à la bagarre dans les deux derniers kilomètres pour terminer 12ème à 38 secondes du vainqueur Adam Yates.

… un signe passé inaperçu

Au-delà de ce résultat brut, un fait de course à Montréal, passé relativement inaperçu s’avère très encourageant sur le niveau de forme d’Alaphilippe et offre de belles perspectives pour la fin de saison, où le Français vise une grande performance au Tour de Lombardie. En effet, à une trentaine de kilomètres de l’arrivée de cette course très éprouvante, le champion français a perdu le contact avec ce qu’il restait du peloton, environ une cinquantaine de coureurs, du fait d’un incident de course, probablement une envie pressante qu’il a dû satisfaire en restant sur le vélo mais qui l’a fatalement ralenti. Contraint de réaliser un très gros effort pour rentrer dans le groupe, le Français a logiquement subi le contrecoup, d’autant que la grande bagarre dans la côte la plus difficile du parcours allait se déclencher juste après son retour. Que Julian Alaphilippe parvienne à résister et rester dans le groupe de douze pour la gagne malgré cette chasse éprouvante au moment où la course allait sur un rythme effréné confirme que la forme est nettement ascendante. Sans cet incident, il est d’ailleurs probable que le double champion du monde aurait été en mesure de beaucoup plus jouer sa chance dans les cinq derniers kilomètres…